القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة بشرق سوريا

تمكنت إدارة الأمن العام وفرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السورية، من إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة.

وقالت محافظة دير الزور الواقعة في شرق سوريا، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنه في عملية أمنية محكمة تم القبض على المجموعة، مع ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة، إضافة إلى نحو 100 ألف حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب والترويج في المنطقة.

وكثّفت إدارة الأمن العام، عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عملياتها ضد تجار السلاح والمخدرات، بهدف محاربة تعاطي تلك المواد وتهريبها وتجفيف منابعها.

وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر يناير الماضي، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصانعها، إلى جانب القبض على العديد من المتعاطين ومروّجي وتجار الحشيش والمخدرات، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية السورية.