صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

تأهل ليفربول للمباراة النهائية بعدما تفوق على توتنهام في نصف النهائي، بينما اقتنص نيوكاسل يونايتد بطاقة التأهل للنهائي بعدما اجتاز أرسنال.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، كوانساه.

خط الوسط: سوبوسلاي، ملك ليستر، جرافينبرج.

خط الهجوم: صلاح، دياز،جوتا.