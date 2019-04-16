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ولي العهد السعودي يناقش مع قائد القيادة الأمريكية محاربة الإرهاب والتطرف

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 6:15 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 6:15 ص

ناقش ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي الجهود المبذولة بين الرياض وواشنطن لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء "أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد امس الاثنين اجتماعا مع مكينزي، ناقشا خلاله مستجدات الاحداث في المنطقة.


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