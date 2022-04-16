تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ترقيم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 219 ألف رأس ماشية من خلال 105 لجان من المديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة.

وأضاف بشار، لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو للنفوق.