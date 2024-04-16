 الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1160 عسكريا أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1160 عسكريا أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 6:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 6:25 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، القضاء على 1160 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 155 مسيرة وصاروخا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على محاور كوبيانسك ودونيتسك وأفدييفكا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية تمكنت على محور خيرسون من تدمير مستودعات ذخيرة ووقود ومواقع لتصنيع المسيرات، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية ثمانية صواريخ وأربعة أهداف أجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن التصريحات الروسية والأوكرانية تتضارب بشأن حجم خسائر كل منهما، دون أن تتكشف حقيقة الميدان جراء ضراوة المواجهات، وصعوبة معرفة الحقائق على أرض الواقع.


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