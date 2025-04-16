رئيس وزراء العراق يعتزم الترشح لانتخابات البرلمان في نوفمبر

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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، عزمه الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السوداني في "ملتقى السليمانية التاسع"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال السوداني: "سأترشح في الانتخابات المقبلة، فهي فرصة لدعم مشروع إصلاحي للعراق".

وفي التاسع من إبريل الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي على تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي 25 يناير الماضي كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.

وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق إعلام محلي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمفوضية".

وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 يناير 2022 وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب القانون، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.