ليون سيتي سايلورز يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2

تأهل فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم رغم خسارته خارج ملعبه أمام سيدني الأسترالي صفر / 1 اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وهيمن التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 85 عندما سجل جوي لولي هدف الفوز لصالح سيدني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ليون سيتي سايلرز 2 / صفر على ستاد جالان بيسار في سنغافورة، ليتأهل ليون سيتي للنهائي بعدما تفوق 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجمعت المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي بين التعاون السعودي والشارقة الإماراتي، حيث تأهل الشارقة للنهائي بعدما تفوق 2 / 1 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابا صفر / 1 في البريدة وفاز إيابا 2 / صفر في الشارقة.

وكان ليون سيتي سايلرز تصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام بورت التايلاندي، وفاز في دور الـ16 على موانج ثونغج يونايتد التايلاندي 7 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في دور الثمانية على سانفريس هيروشيما الياباني 4 / 1 في مجموع المباراتين.

في المقابل، حصل سيدني على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق أربع نقاط خلف سانفريس هيروشيما الياباني المتصدر، وفاز في دور الـ16 على بانكوك يونايتد التايلاندي 5 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، وفاز في دور الثمانية على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 5 / 2 في مجموع المباراتين.