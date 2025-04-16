طالب بجامعة عين شمس يحصد المركز الأول في الملتقى القمي للطلاب والطالبات المثاليين على مستوى الجامعات

حقق الطالب محمد هشام، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، إنجازًا بحصوله على المركز الأول في الملتقى القمي الحادي عشر للطلاب والطالبات المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي أقيم بجامعة الفيوم في الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من أبريل الحالي، وشهد منافسة قوية بين نخبة من طلاب الجامعات المصرية.

أظهر الطالب محمد هشام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب تفوقًا ملحوظًا في مختلف فعاليات الملتقى، مما أهله عن جدارة لحصد المركز الأول، في هذا المحفل الوطني الهام.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تفخر دائمًا بأبنائها المتميزين الذين يثبتون في كل محفل قدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز الأولى وأن فوز الطالب محمد هشام بالمركز الأول في هذا الملتقى القمي الهام هو دليل على ما يتمتع به طلاب الجامعة من قدرات ومهارات عالية، وعلى الدعم والرعاية التي توليهم إياها الجامعة ممثلة في قطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويعد هذا الفوز إضافة قيمة لسجل إنجازات جامعة عين شمس، ويؤكد على حرص الجامعة على دعم طلابها الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.