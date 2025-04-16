حذرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، من أن الجوع يتفاقم في غزة وخطر وفيات جماعية يقترب.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عن حماس، قولها إن "إسرائيل تتبع سياسة الحصار والتجويع الممنهجة على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر"، محذرة من دخول الوضع الإنساني في قطاع غزة مرحلة الانهيار الإنساني الكامل.

وقالت حماس إن "من المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل في غزة خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود".

وفي وقت سابق من اليوم، تراجع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عن تصريحاته بأن إسرائيل تستعد لإعادة ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تعرضه لانتقادات شديدة من قبل أعضاء الائتلاف والمعارضة.

وقال كاتس في بيان أصدره: "كما ذكرت في إعلاني فإن سياسة إسرائيل واضحة وهي عدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن "منع المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدام هذا الإجراء ضد السكان، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي تتخذها إسرائيل".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت على لسان كاتس تأكيده بأن إسرائيل من المتوقع أن تسمح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال بضعة أسابيع عبر شركات مدنية.

وأوقف الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة ستة أسابيع، في ظل انهيار وقف إطلاق النار وتجميد المفاوضات.