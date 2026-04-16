نائب محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحمام المركزي بدعم مجتمعي من شركات البترول

افتتح الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، يرافقه الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الصحة، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات البترول، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحمام المركزي، في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة البترول، وبالتعاون مع مؤسسة مجتمع مدني، بهدف دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة وتجهيز عدد من الأقسام الحيوية، منها الرعاية المركزة والكلى والحضانة والاستقبال والنساء والولادة والعمليات والأقسام الداخلية، مع تزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، الذين أكدوا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.