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سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق شب بأرض منزرعة بأشجار الموالح والنخيل، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بقطعة أرض منزرعة بأشجار الموالح والنخيل، ملك (م.ع - 57 عاما) عامل، بدائرة مركز المنشأة.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبسؤال مالك الأرض رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد.

وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب.