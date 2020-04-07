 حريق مزرعة موالح ونخيل في سوهاج.. ومالك الأرض يرجح سببه عقب سيجارة - بوابة الشروق
السبت 16 مايو 2020 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

حريق مزرعة موالح ونخيل في سوهاج.. ومالك الأرض يرجح سببه عقب سيجارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد المجيد:
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 9:28 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 9:28 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق شب بأرض منزرعة بأشجار الموالح والنخيل، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بقطعة أرض منزرعة بأشجار الموالح والنخيل، ملك (م.ع - 57 عاما) عامل، بدائرة مركز المنشأة.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبسؤال مالك الأرض رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد.

وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك