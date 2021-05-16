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اشادات صحف جنوب إفريقيا لبيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعد الفوز على صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

الأهلي فاز بنتيجة 2-0 على صن داونز في ستاد السلام مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبرزت صحف جنوب إفريقيا إسم موسيماني الذي كان له الفضل في الفوز على فريقه السابق بهدفين مقابل لاشيء.

وبعد الخسارة من الأهلي في القاهرة يحتاج صن داونز للفوز على الأهلي بفارق 3 أهداف لكي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلي أبرز ما جاء في صحف جنوب إفريقيا:

كتب موقع soccerladuma: «أهلي بيتسو أغرق صن دوانز في الدور الأول». فيما كتبت صحيفة kickoff: «صندوانز يسقط ضد أهلي بيتسو».

أماصحيفة timeslive فكتبت: «بيتسو موسيماني تفوق على صندوانز والأهلي يتقدم في ربع النهائي بالقاهرة».

فيما كتب موقع thesouthafrican: «الأفضلية لبيتسو موسيماني بعد مباراة الذهاب».

ونشر موقع supersport الخبر، وكتب: «صندوانز يخسر ضد أهلي موسيماني في القاهرة».