 تشييع جثمان نادية العراقية من مسجد الحصري بعد صلاة الظهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشييع جثمان نادية العراقية من مسجد الحصري بعد صلاة الظهر

محمد عباس:
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 12:02 م

توفيت صباح اليوم، الفنانة نادية العراقية عن عمر ينهاز الـ57 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، دخلت على إثرها العناية المركزة تحت أجهزة التنفس بأحد المستشفيات.

وسيتم صلاة الجنازة عليها بجامع الحصرى فى مدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، وتشييع جثمانها إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات.

وكتبت نجلتها على «فيسبوك»: «صلاه الجنازه على المرحومة أمى في جامع الحصرى السادس من اكتوبر . عقب صلاة الظهر».

وكانت الفنانة نادية العراقية، دخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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