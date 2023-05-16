محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال، والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد، ومديرية الإسكان، رافقه خلالها الجهات التنفيذية المختصة بالأعمال.

واستعرض المحافظ، التصميمات الهندسية ومعدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الآن، موجهًا بتكثيف معدلات العمل نظرًا لأهمية الطريق الحيوية؛ لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في جميع المجالات بما يحدث طفرة في مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن بورسعيد حققت معدلات تطوير غير مسبوقة في مجال النقل والطرق، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.