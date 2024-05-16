ولي العهد السعودي: نطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «المملكة حرصت خلال رئاستها للقمة العربية رقم الـ32، على بلورة موقف مشترك في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أن «قمة الرياض بحثت العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدت رفض تبريره تحت أي ذريعة».

وأشار إلى أن «القمة أسفرت عن تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة؛ لبدء تحرك دولي فوري، لوقف الحرب على غزة»، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري للحرب، وإيصال المساعدات.

ولفت إلى مواصلة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.



