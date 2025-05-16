أصيب 5 أشخاص من بينهم طفلان وسيدة، في حادث تصادم وقع بمركز البلينا في سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم وإصابات بمركز البلينا، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية اصطدام سيارة ربع نقل بقيادة (ن. ل. 36 عامًا) بسائق دراجة بخارية "توك توك" يقودها (أ. ف. 16 عامًا).

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، وقائد الدراجة البخارية، بالإضافة إلى مستقلي التوك توك وهم: (ش. ح. 34 عامًا) ربة منزل، وأبناؤها (ح. م. 10 أعوام) تلميذة، والطفل (أ. م. عامان)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.