قالت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لينا بلان، إن 60 طالبًا من المدارس الفرانكوفونية والفرنسية والأمريكية والألمانية شاركوا اليوم في حملة تنظيف الشواطئ التي انطلقت من شاطئ ستانلي، والتي أطلقتها قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي، وشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي في مصر، وبدعم من محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة.

وأضافت بلان خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة في شاطئ ستانلي، أن الحملة تأتي للعام الثاني على التوالي، حيث كانت في العام الماضي على شاطئ الأنفوشي، وأن الحملة ليست مجرد حملة تنظيف فقط، بل حملة توعية، إذ قام الطلاب بتوعية رواد الشواطئ بأهداف الحملة.

ولفتت القنصل الفرنسي إلى أن هذه الفعاليات تخص شواطئ الإسكندرية، وتمهيدًا للقمة الدولية التي ستُعقد في فرنسا يوم 7 يونيو المقبل لحماية البحار والمحيطات، مشيرة إلى أن المعهد الفرنسي استضاف طلاب الأزهر الشريف، حيث قاموا برسم مفردات مختلفة عن البيئة.

وأشارت بلان إلى أن الحملة فريدة من نوعها وتتصدّى لتلوث البلاستيك، وتسعى لتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة والحفاظ على الأحياء المائية والتنوع البيولوجي البحري ضد التلوث البلاستيكي.