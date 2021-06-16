ألمانيا تجري مبارياتها بتصفيات كأس العالم في هامبورج وشتوتجارت وفولفسبورج

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن منتخب الماكينات سيلعب مبارياته المتبقية على أرضه بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر عام 2022 بمدن شتوتجارت وهامبورج وفولفسبورج.

من المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى بالتصفيات بعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، تحت قيادة مدربه الجديد هانسي فليك، خارج ملعبه أمام منتخب ليشتنشتاين في الثاني من سبتمبر القادم، قبل أن يستضيف منتخب أرمينيا في شتوتجارت بعدها بثلاثة أيام.

وسيتولى المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني المسؤولية بعد الإعلان عن رحيل المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف بالفعل بعد كأس الأمم الأوروبية.

وتلعب ألمانيا مع ضيفتها رومانيا بالتصفيات في هامبورج في الثامن من أكتوبر القادم، ثم تلاقي ليشتنشتاين في 11 نوفمبر المقبل في فولفسبورج، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة الألماني.

وأضاف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيتم "التشاور مع السلطات المسؤولة" للتعرف عما إذا كان سيتم السماح للجماهير بالحضور، وعدد الذين سيتم قبولهم.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات، خلف منتخبي أرمينيا ومقدونيا الشمالية.