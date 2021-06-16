إزالة 480 حالة تعدٍ على نهر النيل في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة السابعة عشر، مشيرة إلى إزالة حالة تعدي تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل بمدينة دمياط، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأكدت محافظ دمياط فى بيان لها اليوم، أن إجمالى عدد الحالات المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية حتى الآن بلغ 480 بمساحة إجمالية 27851 م2 بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مضيفة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفوري لأى حالة تعدى والتعامل الحاسم معها.