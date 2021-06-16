شقيقان من الشرقية يدخلان موسوعة جينيس لأطول مدى ليد رجل وامرأة في العالم

قال محمد شحاتة عبدالجواد، ابن محافظة الشرقية، والذي أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية دخوله هو وشقيقته الموسوعة لأعرض مدى ليد رجل وامرأة على قيد الحياة بواقع 3.31 سنتيمتر، إنه وشقيقتها يُعانينان من عدم اهتمام المسؤولين بهما، قبل أن يؤكد على أنه يأمل بعد دخوله الموسوعة أن يكون هناك اهتمام بتوفير مسكن ومواصلة آدمية ودخل ثابت لهما.

وأضاف محمد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أنه وشقيقته يعانيان من أمراض مزمنة، فضلًا عن حاجتهما لوسيلة نقل تكفل لهما عدم التعرض للإهانات، على حد قوله، منوهًا بأنه حتى ألان لا يملك مصدر دخل أو وظيفة يمكنه من خلالها أن يحيا حياة كريمة.

وبعث محمد، للمسؤولين بمناشدة يُطالب فيها بتوفير وظيفة تكفل له مصدر دخل يمكنه من المعيشة والإنفاق هو وشقيقته، فضلًا عن توفير وسيلة نقل آدمية لهما.

وأعلن الموقع الرسمي لموسوعة جينيس العالمية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، دخول محمد وشقيقته الموسوعة العالمية.

وأوضح الموقع الرسمي للموسوعة، أنه تم الاستعانة باستشارة الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبي من أخصائيي جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي، والدكتور محمد نور، بحثاً عن قياس دقيق لأطراف هذه العائلة المصرية من العمالقة، حيث حصلت هدى، 29 عامًا، على ثلاثة أرقام قياسية، وهي: أكبر يد لامرأة على قيد الحياة بطول 3.24 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ 236.3 سنتيمتر.

كما استطاع الأخ الأكبر لها "محمد" 34 عامًا، تحقيق رقمين قياسيين، وهما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ 250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ 3.31 سنتيمتر عن يده اليسرى.

ويُعاني الشقيقين محمد وهدى من خلل في الغدة النخامية، ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، حيث تحدثت هدى عن طفولتها حتى سن الثانية عشر عندما بدأ طولها يفوق نظيراتها داخل الفصل الدراسي، وبسبب قامتها الفارعة تخلت هدى عن اتمام دراستها ولكنها اليوم فخورة باعتراف جينيس للأرقام القياسية بما حصلت عليه من أرقام عالمية تجعلها من النساء الأكثر تميزًا حول العالم، فيما لم يتخلى محمد عن فرصته في اتمام التعليم، حيث استطاع الحصول على شهادة في القراءات من الأزهر ولكنه لم يحظ بفرصة عمل حتى ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.