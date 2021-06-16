ورشة عمل لتدريب المدربين في مجال الزراعة بالمنيا

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل لتدريب المدربين في مجال الزراعة، وخاصة النشاط التجارى والتي حضرها عدد من الجمعيات الأهلية، والجمعيات الزراعية، وجمعيات الاستصلاح الزراعى، والتعاون بمحافظة المنيا، وبحضور عدد من شباب الخريجين من كلية الزراعة، ومهندسي الإرشاد الزراعي.

قال المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن هذه الندوة تأتي ضمن أنشطة المشروع الألماني للابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) الممول من هيئة التبادل الدولي الألمانية في محافظتي المنيا وبني سويف والذي يستمر لمدة عامين، والذى يقوم بتنفيذه مكتب أكساد "المركز العربى للدراسات فى المناطق الجافة" برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعين.



وشهد الختام حضور المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، والمهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس حسين محمد عثمان، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي سابقا، وأعضاء مركز البحوث الزراعية، وممثلي مكتب "أكساد"، حيث تم تكريم السادة المدربين المشاركين فى الدورة التدريبية من خريجين الكلية والمهندسين الزراعيين وممثلين المجتمع المدنى وصغار المزارعين. .