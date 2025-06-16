العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل

أفادت قناة العربية، نقلا عن السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، باعتقال عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الحرب.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في ظل تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب شمل ضربات مباشرة بين الطرفين.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "إسماعيل فكري، وهو عميل للموساد، أعدم شنقا بعد إدانته بتهمتي الإفساد في الأرض والحرابة، وذلك عقب إتمام الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من المحكمة العليا".