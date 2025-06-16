جيش الاحتلال: سلاح الجو نجح في إحباط هجوم صاروخي إيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنّ سلاح الجو نجح في إحباط محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض - أرض باتجاه إسرائيل، عبر استهداف مباشر لقاذفة صواريخ جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك "قبل لحظات" من تنفيذ الهجوم.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إنّ طائرات بدون طيار تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل الأجواء الإيرانية لمدة تجاوزت 21 ساعة متواصلة، مما أتاح لها تحديد موقع القاذفة ومتابعة تحركاتها بدقة، قبل تنفيذ الضربة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف جيش الاحتلال، أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"مستويين متوازيين من العمل"، يشمل الأول استهداف مكونات المشروع النووي الإيراني والبنية التحتية العسكرية، بينما يركّز الثاني على ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ والقاذفات المتحركة.

وأضافت القيادة العسكرية الإسرائيلية، أنّ هذه العمليات الوقائية أسهمت في إحباط وابل صاروخي وشيك، كان يستهدف مدنا إسرائيلية، مشيرة إلى أنّ الجبهة الداخلية كانت قد بدأت بتفعيل صافرات الإنذار والإجراءات الدفاعية.



