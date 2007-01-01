 التعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا - بوابة الشروق
الخميس 16 يوليه 2020 2:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

التعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:29 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM‏ للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتبدأ الامتحانات 22 أغسطس المقبل وتستمر حتي 3 سبتمبر.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك