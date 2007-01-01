التعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وتبدأ الامتحانات 22 أغسطس المقبل وتستمر حتي 3 سبتمبر.