والدة الشباب المتوفين غرقا بالنخيل: أنا بس عاوزة ابنى التالت عشان أرد الأمانة لصاحبها اللى خلقها

قالت والدة الشباب الثلاثة المتوفين غرقًا بشاطئ النخيل يوم الاثنين الماضي، إن «تم العثور على جثمانين وفي انتظار جثمان ابنها الثالث شادي»، متوجهة بالدعاء إلى الله: «رضيت بقضائك يا رب واللهم لا اعتراض.. أنا بس عاوزة ابنى التالت عشان أرد الوديعة والأمانة لصاحبها اللى خلقها».

ومن جانبه قال الشقيق الرابع للغرقى الثلاثة، في حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأربعاء، إن «إخوته طلبوا منه السفر لقضاء العطلة معهم، ولكنه رفض»، مشيرًا إلى أن «أحد أصدقائه أبلغه بغرق أحد أشقائه، ولم يكن يصدق في بداية الأمر».

وأضاف أحد أقارب الشباب أنهم: «نزلوا للسباحة في شاطئ النخيل في الرابعة من صباح يوم الاثنين، حيث غرقوا»، مؤكدًا أنهم «لم يكونوا يعلمون أن السباحة في شاطئ النخيل خطرة».

ومن جانبه قال أحد أقارب الغرقى أن أسرته اعتادت زيارة شاطئ النخيل، معقبًا: «عيلتنا متعودين نيجي هنا وعارفين إن هو شاطئ الموت».

وكان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، الجمعة الماضية، في الشاطئ، التابع لحي العجمي، بعد تسللهم إليه مبكرًا، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنع ارتياد الشواطئ، ولا يزال "شادي" مفقودًا، وجارِ البحث عن جثمانه، وتباشر النيابة العامة التحقيق؛ عقب تحرير محضرًا بالواقعة.