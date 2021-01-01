بيطري جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، وجميع الإدارات التابعة لها، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى إلغاء الإجازات للأطباء والمشرفين على المجازر بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها، وذلك لاستقبال الأضاحي من المواطنين وذبحها بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأكدت مدير مديرية الطب البيطري في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن للاستعداد لفتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى، وتوفير المياه اللازمة للذبح، لافتة إلى أنه جاري توفير شوادر للذبح في المدن التي لا يوجد بها مجازر، مع توفير فرق طبية للإشراف عليها.



وأشارت إلى أنه جرى توفير كافة احتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات، مع إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وذلك حفاظًا على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بإرتداء كمامات واقية وقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.



وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات البيطرية بمدن المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فورًا، مع عمل نوبتجية بالمديرية، و الوحدات و المجازر التابعة لها طوال أيام العيد.



وأوضحت أنه جرى الانتهاء من صيانة الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لختم اللحوم بجميع المجازر، والتنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين، لتكثيف حملات ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والمرور على محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وثلاجات الحفظ، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.



وتابعت: "هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر والكشف عليها، وعدم الذبح في الشوارع حرصًا على الصحة العامة، إضافة غلى توعية المواطنين بالطريقة الصحية لحفظ اللحوم بعد الذبح، وطريقة التسييح وطريقة الطهي".