الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام فيوتشر بالدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء فيوتشر في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار الأسبوع الــ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر رضوان.

في خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي.

في خط الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي.

أمامهما: حسن ياسين – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي ” دونجا ” ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وخالد النبريصي، بينما خرج لأسباب فنية كمال السيد وحازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة، حيث لعب الدراويش 23 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات بينما تلقى الخسارة في 10 مباريات.

بينما فريق فيوتشر فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 7 لقاءات.