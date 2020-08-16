عرض لتوحيد أعمال «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» الإماراتيتين لإنشاء كيان متكامل

أعلنت "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" الإماراتية، اليوم الأحد، تسليم عرض إلى مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كيانا وطنيا وإقليميا رائدا ومتكاملا في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875ر8 مليار درهم (4ر2 مليار درهم).

وأضافت أن الصفقة ستوفر "تنويعا واسع النطاق للإيرادات".

وتهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج "شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة".

وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".

ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 40ر4 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" ستكون 1ر1 مليار درهم إماراتي.

وإذا ما قبل مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.