تقارير إعلامية: تحطم طائرة أفغانية في أوزبكستان

قالت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، إن طائرة عليها شارات أفغانية، تحطمت في أوزبكستان.

وأوضحت التقارير، أن الطائرة الأفغانية تحطمت في ولاية صرخنداريا، الواقعة جنوبي أوزبكستان، اليوم الاثنين، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وذكر موقع "جازيتا" الأوزبكي أن الطائرة التي تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني تحطمت في منطقة شيرآباد بولاية صرخنداريا مساء أمس الأحد.

وبينما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأجزاء من الطائرة المحطمة، أوضح موقع جازيتا أنه "لم يتسن الحصول على تعليق من الخارجية الأوزبكية"، فيما قالت وزارة الدفاع إنها "تدرس الوضع"، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحسب معلومات غير مؤكدة، فقد تمكن من كانوا على متن الطائرة من القفز بالمظلات.

ويشهد مطار كابول حالة من الفوضى والفزع، مع محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.

وكان مسؤول أمريكي قد أكد إطلاق جنود أميركيين النار في الهواء في مطار كابول، اليوم الاثنين، لإبعاد مئات المدنيين الأفغان عن مدرج المطار.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.

ويبدو أن المدنيين الأفغان كانوا يسعون إلى الهرب من بلادهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة، أمس الأحد، حيث تكدس المئات في المطار.