أوزيل يقود فنربخشة للفوز على أضنة ديمرسبور بالدوري التركي

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فاز فريق فناربخشة على ضيفه أضنا ديمبرسبور 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ألانيا سبور على باشاك شهير وتعادل أنطاليا سبور مع جوزتبه 1/1.

ويدين فناربخشة بالفضل في هذا الفوز للاعبه مسعود أوزيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وأنهى فناربخشة الموسم الماضي في المركز الثالث، فيما صعد فريق أضنة ديمرسبور هذا الموسم بعدما تصدر دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على مضيفه باشاك شهير 1 / صفر. ويدين ألانيا سبور بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان بورخا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

وأنهى ألانيا سبور الموسم الماضي في المركز السابع، فيما أنهى باشاك شهير الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أنطاليا سبور مع جوزتبه 1/1. وتقدم أنطاليا سبور بهدف سجله ألفريدو جوميز ريبيرو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل جوزتبة بهدف سجله دينو أرسلاناجيتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.