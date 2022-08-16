حقق فريق كوبنهاجن الدنماركي فوزًا ثمينًا على نظيره طرابزون سبور التركي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على باركن مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب من الدور المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة الفريق الدنماركي عن طريق اللاعب فيكتور كلايسون في الدقيقة 9، قبل أن يضيف زميله لوكاس ليراجير الهدف الثاني عند الدقيقة 48، ومن سجل المهاجم اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس هدف تقليص الفارق للضيوف عند الدقيقة 80، لينتهى اللقاء بفوز كوبنهاجن بهدفين لهدف.

وشارك محمود حسن تريزيجيه مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور في مواجهة كوبنهاجن، ولكنه لم يسجل آى هدف خلال أحداث اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف فريق طرابزون سبور نظيره كوبنهاجن على ملعب ميديكال بارك، يوم الأربعاء 24 من شهر أغسطس الجاري، في مباراة الإياب من الدور المؤهل لمجموعات دوري الأبطال.