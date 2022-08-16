 حادثان منفصلان.. محافظة الجيزة توضح حقيقة ما حدث في كنيستي الأنبا موسى - بوابة الشروق
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حادثان منفصلان.. محافظة الجيزة توضح حقيقة ما حدث في كنيستي الأنبا موسى


نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:03 ص

أعلنت محافظة الجيزة، أنه لم يصدر عنها أي بيانات إعلامية بشأن وقوع حرائق في كنائس، مشيرة إلى أن "ما نُشر على عدد من المواقع يفتقد الكثير من الدقة".

وأوضحت، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن:

أولا: وقع ماس كهربائي بإحدى اللوحات الكهربائية الداخلية بكنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة، وتم السيطرة على الحريق في حينه من قبل أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو خسائر.

ثانيا: نشب حريق في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء في شارع الريحان بمنطقة منشاة البكاري في حي الهرم، التي تبعد أكثر من 200 متر عن كنيسة الأنبا موسى بالهرم، وقامت محافظة الجيزة بالدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات، التي لم تحدث أي خسائر أو إصابات.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين وصفحات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يُنشر، والالتزام بالبيانات الرسمية لتلقي المعلومات.

 

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