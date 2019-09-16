التعليم تعلن مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2019-2020، وطبقا لمنشور المصروفات، التي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بلغت مصروفات مرحلة رياض الأطفال 996,35 جنيها، الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي 1081,45 جنيها، الصفين الخامس والسادس الابتدائي 614,15 جنيها، المرحلة الاعدادية 717,80 جنيها والمرحلة الثانوية 800,85 جنيها.

وبالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات، بلغت المصروفات لمرحلة رياض الأطفال 1876,55 جنيها، وللصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي 2274,45 جنيها.

وعممت الوزارة منشورا على جميع المديريات التعليمية بعدم تحصيل أية رسوم من الطلاب بخلاف المبالغ المحددة، ويقوم ولي الأمر بسداد المصروفات عبر منافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو عن طريق مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم "0135112000283818".