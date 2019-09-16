رئيس البرلمان الكويتي: نؤيد إجراءات السعودية في الحفاظ على أمنها

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين، تأييد بلاده للإجراءات التي تتخذها السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الغانم - في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" – "إن السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، ونحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج قيادتها، وهو نهج كان على الدوام يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز .. وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق، حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الطيب الأصيل من كل شر ومكروه".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أمس الأول السبت، أن طائرات مسيرة استهدفت موقعين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"؛ ما أدى إلى نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليه، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في معامل "بقيق" و"خريص" بواقع 7ر5 مليون برميل من النفط الخام، تمثل 50% من إنتاج شركة "أرامكو" النفطية؛ إثر الاستهداف الإرهابي لمعملي الشركة.