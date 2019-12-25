تستأنف اليوم منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهتين قويتين حيث يستضيف الجونة نظيره سموحة في السادسة مساءًا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، فيما يواجه وادي دجلة ضيفه بيراميدز في الثامنة والنصف على ملعب بتروسبورت.

ففي المباراة الأولى يسعى فريق الجونة إلى العودة للانتصارات من جديد، بعدما خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش لحساب الجولة الماضية من المسابقة.

فيما يسعى فريق سموحة لتحقيق الانتصار والاستفادة من الروح المعنوية العالية التي يعيشها الفريق بعد التعادل المثير الذي حققه في الجولة الماضية أمام الزمالك بعدما قلب تأخره بنتيجة 3-1 إلى تعادل بنتيجة 3-3.

ويحتل الجونة، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وكان نادي الجونة قد وجه الشكر للمدير الفني البرتغالي بيدرو بارني على الفترة التي قضاها مع الفريق، وإنهاء التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، والاكتفاء بالفترة التي قضاها، على أن يتولى رضا شحاتة المدرب العام تدريب الفريق لنهاية الموسم.

في المقابل، يستعيد سموحة مهاجمه صلاح محسن أمام الجونة، وذلك عقب إصابته قبل المواجهة الماضية أمام الزمالك، والتي انتهت بنتيجة (3-3).

وحرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى وحثهم على أهمية تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث واستثمار الدفعة المعنوية الهائلة بعد التعادل الأخير مع الزمالك.

وفي المباراة الثانية اليوم، يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على وادي دجلة في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت.

ويدخل بيراميدز المباراة وهدفه العودة إلى سكة الانتصارات لمداواة جراحه وتعويض ما فاته بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والجونة والمصري.

في المقابل، يسعى وادي دجلة في تحقيق الفوز من أجل موقفة الصعب في جدول الترتيب والهروب من منطقة الخطر بجدول الدوري، حيث يعاني من شبح الهبوط.

يقع وادي دجلة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.