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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض على العمال الحصول على جواز سفر أخضر

التطعيم في ايطاليا
التطعيم في ايطاليا
د ب أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:08 م
قررت إيطاليا فرض الحصول على جواز كوفيد -19 صالحا، بينما تتحرك الحكومة التي يقودها ماريو دراجي باتجاه وضع أشد شروط التطعيم صرامة في أوروبا.

ووافقت الحكومة الإيطالية في اجتماعها، اليوم الخميس، على هذا الإجراء، وفقا لما ذكره مسؤول على صلة بالموضوع، طلب عدم الكشف عن اسمه حيث لم يتم إعلان القرار بعد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستخدام الموسع لهذه الجوازات، التى توصف باسم الجواز الأخضر، قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الأحزاب اليمينية، بما فيها حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني، الذي يدعم حكومة دراجي.

وتمثل موافقة الحكومة على شرط إظهار دليل التطعيم، أو التعافي من كورونا، أو اختبار سلبى حديث بشأن فيروس كورونا، قبل دخول مكان العمل، تمثل انتصارا لرئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنه منفتح على جعل التطعيم إلزاميا، إذا تعثرت هذه العملية.

وأوضحت بلومبرج أن التفويض بالجواز الأخضر الجديد سوف يسري على 18 مليون عامل فى البلاد، معظمهم يعملون فى شركات القطاع الخاص.

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