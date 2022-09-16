8 طرق لتجنب الكوابيس التي تعيق نومك وراحة البال

كل شخص منا لديه كوابيس تفسد عليه نومه ودائما ما يتذكرها؛ ما يسبب الانزعاج والتخوف، ولكن هناك بعض الكوابيس المزعجة للغاية لدرجة إننا قد لا نرغب في النوم، لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول طرق تجنب الكوابيس.

1. فحص الصحة العقلية:

القلق والتوتر من أهم العوامل المساهمة في حدوث الكوابيس، حيث أنه كلما كان العقل أكثر فوضوية، كان الكابوس أكثر فوضوية، ويعد أيضا الاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، وجميع مشكلات الصحة العقلية ذات صلة مؤكدة بالأحلام السيئة والكوابيس.

2. التجارب المؤلمة:

يتسبب اضطراب ما بعد الصدمة في حدوث كوابيس، حيث يمكن أن يعاني الناس الذين مروا بتجارب مؤلمة، مثل النجاة من العنف، والكوارث الطبيعية، وموت أحد الأحباء، وتفكك العلاقة من مشكلة الكوابيس أثناء النوم، لذلك إذا كنت تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، فقد حان الوقت لطلب المساعدة لأنها لن تختفي من تلقاء نفسها.

3. تحقق من استهلاك المحتوى الخاص بك:

كثيرا ما تؤدي مشاهدة أفلام الرعب أو قراءة محتوى مخيف إلى حدوث كوابيس اثناء النوم، لذلك إذا كنت تعاني من ذلك يجب بتصفية المحتوى الذي تستهلكه قبل النوم.

4. الانغماس في أنشطة تخفيف التوتر:

يجب الحرص علي أخذ حمامًا دافئًا ومريحًا قبل النوم بـ 90 دقيقة، وذلك لأن هذا علاج طبيعي لمحاولة تجنب الكوابيس، حيث أنه يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يشير إلى أن الوقت قد حان للنوم.

5. افحص أدويتك:

تسبب بعض الأدوية الكوابيس، وذلك لأنها تؤثر على النواقل العصبية، وتشمل مضادات الاكتئاب و الباربيتورات التي تؤثر على النوم.

6. عدم تناول الكحول أو الطعام قبل النوم:

الأكل أو تناول الوجبات الخفيفة يعزز عملية التمثيل الغذائي و يجعل عقلك أكثر نشاطًا بدلاً من الاسترخاء، مما يؤدي إلى الكوابيس، لذا يجب تجنب تناول الطعام قبل النوم.

7. روتين النوم:

يعد إنشاء نظام نوم صحي أمرًا ضروريًا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للجسم، لذلك يجب تحديد ساعات نوم واستيقاظ مثالية، والتأكد من أن الغرفة هادئة ومظلمة وباردة.

8. تحقق من عوامل الإلهاء:

بلغ إدمان الهواتف الذكية أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن هناك إدمان من قبل الشباب على الأخبار والآراء على مدار الـ 24 ساعة دون معرفة الأثار الضارة للهواتف على جودة الحياة والنوم، لذلك يجب تجنب استخدام الهاتف أو التلفزيون قبل النوم.