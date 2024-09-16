الرئيس السيسي: مهمة بناء الإنسان وتكوينه مسئولة تضامنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مهمة بناء الإنسان وتكوينه مسئولة تضامنية وتكاملية، تحتاج تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية والعلمية والشبابية، وقبلها الأسرة».

وشدد في كلمة ضمن فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين، على أهمية بناء إنسان قوي واعٍ رشيد؛ يبني وطنه في مختلف المجالات؛ ليكون قدوة ونموذجا حسنًا.

ولفت إلى أهمية بناء إنسان صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعوبات وبناء الحضارة والعمران.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.