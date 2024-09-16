 شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة الأزهر لمعاني القرآن إلى الإنجليزيَّة - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة الأزهر لمعاني القرآن إلى الإنجليزيَّة

علي كمال
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:37 م

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، النسخة الأولى من ترجمة الأزهر لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزيَّة، خلال الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ، وهي أول ترجمة تصدر عن «مركز الترجمة» بالأزهر الشريف، لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم مِمَّن لا يَتحدَّثونَ اللُّغةَ العربيَّة، ولتعريف كل المهتمين بقراءة معاني هذا الكتاب العظيم دستور المسلمين وهدي السماء للبشرية.

واستغرقت الترجمة التي صدرت عن مركز الأزهر للترجمة عدة سنوات من علماء متخصصين في اللغة الإنجليزية وعلوم الشريعة الإسلامية، لتقديم ترجمة دقيقة لمعاني القرآن الكريم تبرز جماليات القرآن ومعجزاته وما فيه من مصلحة للبشرية جمعاء.

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