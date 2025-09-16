قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تغيرات حقيقية على المستوى العالمي، منوهًا أن الصراعات مختلفة عن الصراعات العسكرية والسياسية، وانتقلت إلى حروب اقتصادية وتجارية.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن «العالم في مرحلة مخاض جديدة»، مشيرًا إلى حدوث تغير كامل في التركيبة السياسية.

ونوه أنه «لا توجد دولة بمفردها تستطيع مواكبة حجم التحديات الهائلة»، مشددًا على أهمية التعاون ووجود تحالفات.

وأكمل: «العالم في مرحلة شديدة الضبابية، ولا يوجد تصور واضح لما سيحدث مستقبلًا، لذلك نؤكد ضرورة التماسك بين الدول لمواجهة التحديات».

وذكر أن «المرحلة الحالية شديدة الدقة، خاصة مع إطلاق العملية البرية في مدينة غزة، وإنذار السكان بالإخلاء».

واستطرد: «40% من سكان غزة اضطروا للنزوح، والأمر يدعونا للنظر أن الفترة المقبلة نتحسب لإعلاء الأمن القومي المصري والعربي».