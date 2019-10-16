العاهل السعودي يؤكد مجددا على وقوف بلاده الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على" وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجدد العاهل السعودي خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكدًا إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

كما جرى خلال الجلسة –طبقا لـ"واس"بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة الى المملكة يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للبحث في "الخطوات السياسية المقبلة".