مسئولون في البنتاجون: تجهيز 2000 جندي أمريكي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة

قال مسئولون دفاعيون أمريكيون، مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي؛ استعدادًا لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة.



وأضافوا في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، موضحين أنهم «قادمون من مختلف قطاعات القوات المسلحة الأمريكية».



وأشاروا إلى أن الجنود ليس من المفترض أن ينخرطوا في دور قتالي، لافتين إلى أنهم يتمركزون حاليًا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا.



وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو إلى أين، لكن قرار البنتاجون أشار إلى أنها تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة.



وتتواصل الضربات الجوية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، في الوقت الذي يئن فيه سكان غزة تحت وطأة المخاوف من «هجوم بري محتمل»، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأسفر العدوان، عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.