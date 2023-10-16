ماكرون يحذر إيران في اتصال هاتفي من تصعيد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران على عدم توسيع نطاق أو تصعيد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال ماكرون إنه في ظل روابط إيران الوثيقة مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، فإن إيران تتحمل مسئولية خاصة. وحث رئيسي على القيام بكل ما في وسعه لمنع اندلاع حريق إقليمي كبير.

وأكد ماكرون في اتصاله الهاتفي أنه من "المهم إدانة الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس بشكل لا لبس فيه". وقال إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها والقضاء على الجماعات الإرهابية التي هاجمت شعبها.

كما دعا ماكرون إلى إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الذين اختطفتهم حماس، قائلا إن هذا يحتل الأولوية القصوى. ووفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، قتل 17 مواطنا فرنسيا منذ بدء هجوم حماس الأسبوع الماضي بينما يوجد 15 فرنسا في عداد المفقودين.