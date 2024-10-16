شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي لمركبة وسط قطاع غزة

استُشهد، اليوم الأربعاء، مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، نُقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ376 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و409 شهداء، و99 ألفًا و153 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.