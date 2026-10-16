بريطانيا تطالب إسرائيل برفع القيود على المساعدات إلى غزة ووقف التوسع الاستيطاني

دعت بريطانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، كما طالبت بوقف خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، خلال المناظرة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند كان قد أطلق خلال اجتماعات رفيعة المستوى في سبتمبر، إلى جانب وزيري خارجية الأردن وقطر، دعوة للتحرك بشأن وصول المساعدات والرعاية الصحية إلى غزة.

وأوضحت أن هذه الدعوة تضمنت تسهيل دخول المساعدات على نطاق واسع وإزالة القيود غير الضرورية، بما في ذلك القيود المفروضة على المواد المصنفة ذات الاستخدام المزدوج.

وأكدت ماكنتوش أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ورفع القيود الحالية على المساعدات الضرورية للقطاع.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أعربت المندوبة البريطانية عن رفض بلادها لمشروع «E1»، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط فوراً وسحب العطاء ووقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني.

وفي المقابل، قالت إن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025 يتطلب من حركة «حماس» نزع سلاحها وتفكيك بنيتها المسلحة والانتقال بعيداً عن السيطرة على الحكم والأمن في غزة.

كما دعت المندوبة البريطانية السلطة الفلسطينية إلى إجراء الانتخابات دون تأخير، معتبرة أن تأجيلها إلى سبتمبر 2027 سيحرم الفلسطينيين مجدداً من فرصة التصويت ويزيد تآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية.