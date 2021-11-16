رئيس مدينة ملوى يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير القمامة بتونا الجبل

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مصنع تدوير القمامة بتونا الجبل بمركز ملوى، وذلك بعد إسناد أعمال التطوير لوزارة الإنتاج الحربى لإعادة تأهيله ورفع طاقته التصميمية لاستقبال المخلفات بقرى مركز ومدينة ملوى، وذلك للوقوف على ما تم من نسب تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أثناء التنفيذ.



واستمع "السايس" إلي شرح تفصيلي عن أعمال تطوير المصنع والأعمال التشغيلية بخطوط التشغيل، حيثُ يتم إنشاء خط لتوليد الطاقة الكهربائية Rdf، وإنشاء خط لإنتاج السماد العضوى للزراعة، ووجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحدده للانتهاء من أعمال التطوير.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة الاستاذ ناصر ياسين سكرتير المركز والمدينة والمهندسة شرين فكرى مدير المشروعات بالمركز والمدينة.

وفى سياق متصل تفقد رئيس المدينة مصنع العسل الأسود الواقع بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، بحضور مسئول وزارة الصناعة والتجارة التابع لها المصنع، وذلك للوقوف على أهم الملاحظات والعقبات التى تواجه أعمال التشغيل وذلك عقب أعمال رفع الكفاءة والتي سيتم تنفيذها بالمصنع .