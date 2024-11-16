المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: القطاع أصبح غير صالح للحياة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إنَّ القطاع يعيش منذ 408 أيام حالة من الرعب والخوف والقتل والدمار والتخريب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القطاع أصبح لا يصلح للحياة جراء التدمير الواضح الذي تعرض له.

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة ليسوا عالة على المجتمع الدولي حتى يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، متسائلًا عن سبب التعامل معهم بلا إنسانية أو رحمة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف المنظومة الطبية في قطاع غزة عن العمل حتى لا تقدم خدمة إنسانية للمواطنين، مشددًا على أن الاحتلال يفعل كل شيء غير منطقي وغير مقبول وغير مسبوق.

نوه بأن الاحتلال يستهدف أن يرعب الفلسطينيين ويوصل لهم رسالة بأن قطاع غزة لا يصلح للحياة، مؤكدا أن الاحتلال يدمر المنازل فوق رؤوس السكان.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر لم يتم السماع عنها من قبل على مستوى العالم من إجرام وقتل وتدمير.