أوكرانيا: مقتل 449 طفلا وإصابة 859 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 449 طفلا وإصابة 859 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام -في بيان له اليوم- أنه حتى اليوم 16 ديسمبر، تأثر أكثر من 1308 أطفال في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 449 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 859 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأضاف البيان أن طفلين أعمارهما 14 عاما و17 عاما قتلوا بالقرب من مدينة تورتسك بمنطقة دونيتسك، أمس أول الأربعاء، نتيجة للقصف الروسي.

وأوضح البيان أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينها 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.

وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.