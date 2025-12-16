تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة مصر الودية استعدادا لأمم أفريقيا

أعلن إريك شيل، المدير الفني للمنتخب النيجيري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا 2025.

وتُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي، معقل المنتخب المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، في مباراة تمثل فرصة مهمة لكلا المنتخبين لاختبار جاهزيتهما الفنية قبل انطلاق البطولة القارية.

وجاء تشكيل النسور الخضراء كالتالي:

حراسة المرمى: نوابالي

خط الدفاع: أوسايي – سانوسي – أوجبو – أونيكا – ديلي – نواديكي

خط الوسط والهجوم: أوناتشو – أوازيم – إيجوكي – أكينسانميرو

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: ويلفريد نديدي، لوكمان، أليكس أيووبي، كالفن باسي.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة القادمة، كما تمثل فرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة والانسجام مع الفريق قبل مواجهات أمم أفريقيا.