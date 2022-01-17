وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي تعزيز العلاقات المشتركة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره المغربي ناصر بوريطة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلديّن الشقيقين.



وقال السفير أحمد حافظ الناطق باسم وزارة الخارجية، في بيان، إنّ الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشادا بالروابط الوطيدة التي تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.



وتبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذا على الساحة الإفريقية اتصالاً بعقد القمة الإفريقية المقبلة، حيث أكدا أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بما يحقق مصالح البلديّن الشقيقين.